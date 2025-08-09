Nach dem Großbrand an der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße am Freitag musste die Feuerwehr am Sonnabend erneut zu dem dortigen Lagerkomplex ausrücken - und das gleich zweimal.

Keine Ruhe an der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße: Ascherslebener Feuerwehr muss erneut ausrücken

Die Feuerwehr musste am Sonnabend zweimal in die Dr.-Wilhelm-Feit-Straße ausrücken.

Aschersleben/MZ - Auf dem Gelände der ehemaligen Kalischächte in Aschersleben, deren Areal später zur „Karosse“ gehörten, hat es binnen 24 Stunden den zweiten und dritten Feuerwehreinsatz gegeben. Nachdem am Freitagnachmittag ein großer Brand auf dem Areal in der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße nach sieben Stunden Arbeit der Kameraden aus Aschersleben und aus der Stadt Seeland gelöscht war, wurden die Ascherslebener am Sonnabend um 8.30 Uhr zum zweiten Mal auf das Gelände gerufen.