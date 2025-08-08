Einsatz an der Feit-Straße geht weiter Bisher größter Einsatz für Ascherslebener Kameraden dieses Jahr: Brand vernichtet Gebäude
Mehrere Feuerwehren sind über Stunden beim Brand einer Lagerhalle an der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße gefordert. Der Einsatz dauert weiter an und zerstört den Traum der Besitzer des Gebäudes.
Aktualisiert: 08.08.2025, 17:56
Aschersleben/MZ - Die Rauchwolke ist tiefschwarz. Sie türmt sich so weit auf über der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße, dass sie schon von weitem zu sehen ist. Es ist 13.45 Uhr, als Sirenenton die Feuerwehr ins Depot ruft. Und von dort geht es nur wenige Minuten später zur Brandstelle auf dem Gelände der ehemaligen Kalischächte, deren Gebäude später zur „Karosse“ gehörten.