Einsatz an der Feit-Straße geht weiter Bisher größter Einsatz für Ascherslebener Kameraden dieses Jahr: Brand vernichtet Gebäude

Mehrere Feuerwehren sind über Stunden beim Brand einer Lagerhalle an der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße gefordert. Der Einsatz dauert weiter an und zerstört den Traum der Besitzer des Gebäudes.

Von Kerstin Beier Aktualisiert: 08.08.2025, 17:56
Von der Halle an der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße ist nicht mehr viel übrig geblieben. (Foto: Feuerwehr Aschersleben)

Aschersleben/MZ - Die Rauchwolke ist tiefschwarz. Sie türmt sich so weit auf über der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße, dass sie schon von weitem zu sehen ist. Es ist 13.45 Uhr, als Sirenenton die Feuerwehr ins Depot ruft. Und von dort geht es nur wenige Minuten später zur Brandstelle auf dem Gelände der ehemaligen Kalischächte, deren Gebäude später zur „Karosse“ gehörten.