  Lagerkomplex in Flammen: Dachstuhlbrand an der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Lagerkomplex an der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße in Aschersleben steht am Freitagnachmittag in Flammen. Der Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst dauert derzeit noch an.

Aktualisiert: 08.08.2025, 15:11
Kameraden aus Aschersleben, Westdorf und dem Seeland sind an der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
Kameraden aus Aschersleben, Westdorf und dem Seeland sind an der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. (Foto: Kerstin Beier)

Aschersleben/MZ/KB/AI - Ein Dachstuhlbrand an der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße sorgt am Freitagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Mit der Brandbekämpfung sind derzeit die Kameraden aus Westdorf, Aschersleben und dem Seeland beschäftigt - auch unter Nutzung zweier Drehleitern.