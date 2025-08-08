Ein Lagerkomplex an der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße in Aschersleben steht am Freitagnachmittag in Flammen. Der Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst dauert derzeit noch an.

Dachstuhlbrand an der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Kameraden aus Aschersleben, Westdorf und dem Seeland sind an der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Aschersleben/MZ/KB/AI - Ein Dachstuhlbrand an der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße sorgt am Freitagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Mit der Brandbekämpfung sind derzeit die Kameraden aus Westdorf, Aschersleben und dem Seeland beschäftigt - auch unter Nutzung zweier Drehleitern.