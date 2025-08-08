Lagerkomplex in Flammen Dachstuhlbrand an der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr
Ein Lagerkomplex an der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße in Aschersleben steht am Freitagnachmittag in Flammen. Der Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst dauert derzeit noch an.
Aschersleben/MZ/KB/AI - Ein Dachstuhlbrand an der Ascherslebener Dr.-Wilhelm-Feit-Straße sorgt am Freitagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Mit der Brandbekämpfung sind derzeit die Kameraden aus Westdorf, Aschersleben und dem Seeland beschäftigt - auch unter Nutzung zweier Drehleitern.