Weil das Läuten der Stephanikirche in Aschersleben plötzlich verstummt war, wird eine Spezialfirma beauftragt. Nun ist die „Stimme der Stadt“ zurück. Wer am Defekt schuld ist.

Kein Läuten zur Fastenzeit: Wer war schuld, dass Glocke der Stephanikirche lange stumm blieb?

Der Fachmann aus Thüringen bei der Arbeit: Julian Wolff im Glockenturm der Stephanikirche.

Aschersleben/MZ - Punkt zwölf Uhr ist es am Mittwoch, als die Glocke der Stephanikirche wieder erklingt. Klar und hell trägt ihr Ton über den Markt und durch die Straßen der Ascherslebener Innenstadt. Für viele ist sie mehr als nur ein akustisches Signal zur Mittagszeit. „Die Stimme der Stadt“, sagt Glockenfachmann Julian Wolff.