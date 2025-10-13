Einsatzübung der Feuerwehr Kameraden aus dem Salzlandkreis absolvieren Einsatzübung bei Rulmeca in Aschersleben
Im Rahmen einer Übung haben mehrere Feuerwehren aus dem Salzlandkreis bei Rulmeca in Aschersleben für den Einsatz trainiert. Die zentrale Frage: Gelingt es hier im Ernstfall, Wasser mit ausreichend Druck zu fördern?
13.10.2025, 08:30
Aschersleben/MZ - Feuerwehrleute en masse, ASB und Katastrophenschutz auf dem Gelände der Firma Rulmeca, Blaulicht an der Straße. Autofahrer, die am Sonnabendvormittag auf der Wilslebener Chaussee in Aschersleben unterwegs waren, dürften sich gefragt haben: Was ist hier los? Ein Brand? Eine Explosion? Eine Umweltkatastrophe?