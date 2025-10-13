weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Einsatzübung der Feuerwehr: Kameraden aus dem Salzlandkreis absolvieren Einsatzübung bei Rulmeca in Aschersleben

Im Rahmen einer Übung haben mehrere Feuerwehren aus dem Salzlandkreis bei Rulmeca in Aschersleben für den Einsatz trainiert. Die zentrale Frage: Gelingt es hier im Ernstfall, Wasser mit ausreichend Druck zu fördern?

Von Kerstin Beier 13.10.2025, 08:30
Menschen aus Höhen retten – das darf die Feuerwehr nicht. Aber manchmal müssen die Kameraden trotzdem in großer Höhe arbeiten.
Aschersleben/MZ - Feuerwehrleute en masse, ASB und Katastrophenschutz auf dem Gelände der Firma Rulmeca, Blaulicht an der Straße. Autofahrer, die am Sonnabendvormittag auf der Wilslebener Chaussee in Aschersleben unterwegs waren, dürften sich gefragt haben: Was ist hier los? Ein Brand? Eine Explosion? Eine Umweltkatastrophe?