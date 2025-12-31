Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme schaut trotz mancher Herausforderung dankbar auf das Jahr 2025 zurück. Für das kommende wünscht er sich stabile politische Verhältnisse.

Jahresinterview mit OB Steffen Amme: Aschersleben zwischen Gildefest-Aus und Millionen-Investitionen

Aschersleben/MZ - Wenn das Jahr zu Ende geht, ist Zeit, zurück- und vorauszublicken. Wie hat sich Aschersleben im vergangenen Jahr entwickelt, wo gab es besondere Herausforderungen und wo sieht Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) Chancen für 2026? Das Jahresinterview führte Kerstin Beier.