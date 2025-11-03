weather regenschauer
  4. Regionalliga Handball: In acht Minuten das eigene Spiel zerstört: HC Aschersleben unterliegt in Staßfurt

Im Derby der Handball-Regionalliga haben die Aschersleben Alligators in Staßfurt mit 26:31 verloren. Welche Gründe der Trainer dafür sieht.

Von Ingo Gutsche 03.11.2025, 12:15
Der HC Aschersleben, hier mit Ole Schreier beim Wurf, musste eine Niederlage im Derby bei Rot-Weiß Staßfurt hinnehmen.
Der HC Aschersleben, hier mit Ole Schreier beim Wurf, musste eine Niederlage im Derby bei Rot-Weiß Staßfurt hinnehmen. (Foto: Sven Brückner)

Aschersleben/MZ - In einem über weite Strecken der Partie offenen Spiel mussten die Alligatoren ihre Gegner Mitte der zweiten Halbzeit ziehen lassen – die Handballer aus Aschersleben gingen in dem Regionalliga-Derby in der Staßfurter Salzland-Sporthalle am Ende leer aus. Der HCA unterlag den Rot-Weißen trotz einer ansprechenden Leistung 26:31.