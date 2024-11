Dass etliche der Einbruchdiebstähle der vergangenen Wochen und Monate in Aschersleben zusammenhängen, davon geht die Polizei aus. Wie der Stand der Ermittlungen ist und welche Schwierigkeiten es gibt.

Durchsuchungen und Festnahmen: Eine von der Polizei identifizierte Gruppe ist mutmaßlich für mehr als hundert Straftaten in Aschersleben und Umgebung verantwortlich.

Aschersleben/MZ - Eine Reihe teils schwerer Einbruchdiebstähle erschüttert seit mehreren Monaten Aschersleben. Hängen die Fälle zusammen? Davon geht die Polizei des Salzlandkreises aus. Deshalb ist vor mittlerweile vier Monaten eine Ermittlungsgruppe an die Arbeit gegangen, die speziell die mutmaßlich miteinander in Verbindung stehenden Straftaten in und um Aschersleben bearbeitet. Das bestätigt Polizeisprecher Marco Kopitz auf MZ-Anfrage.