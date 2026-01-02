weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Kunst zum Mitnehmen: Im Ascherslebener Museum kann ab sofort Kunst aus dem Automaten gezogen werden

Eil
„Umfangreiche IT-Beeinträchtigungen“: Dessauer Klinikum muss kurzfristig Notaufnahme schließen
„Umfangreiche IT-Beeinträchtigungen“: Dessauer Klinikum muss kurzfristig Notaufnahme schließen

Kunst zum Mitnehmen Im Ascherslebener Museum kann ab sofort Kunst aus dem Automaten gezogen werden

Seit mehr als 20 Jahren funktionieren Lars und Jeanne Kaiser alte Zigaretten- zu Kunstautomaten um. Eines der Geräte hat nun im Ascherslebener Museumshof seinen Platz gefunden.

Von Anja Riske 02.01.2026, 14:15
Lars Kaiser und seine Frau Jeanne installieren seit 2001 sogenannte Kunstautomaten an verschiedenen Orten – so auch im Ascherslebener Museumshof.
Lars Kaiser und seine Frau Jeanne installieren seit 2001 sogenannte Kunstautomaten an verschiedenen Orten – so auch im Ascherslebener Museumshof. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ. - Manch einer kennt sie sicher noch: alte Zigarettenautomaten. Mit kleinen Schubladen versehen, hingen sie seinerzeit an der einen oder anderen Straße oder in Gaststätten und wurden mitunter in späteren Jahren mit anderen Dingen wie Kondomen gefüllt. Heute sind die Geräte selten geworden. In Aschersleben hängt eines davon nun im Museum am Markt. Allerdings mit einer ganz anderen Füllung als früher: Hier können die Nutzer zum Preis von vier Euro kleine Kunstwerke ergattern.