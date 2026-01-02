Seit mehr als 20 Jahren funktionieren Lars und Jeanne Kaiser alte Zigaretten- zu Kunstautomaten um. Eines der Geräte hat nun im Ascherslebener Museumshof seinen Platz gefunden.

Im Ascherslebener Museum kann ab sofort Kunst aus dem Automaten gezogen werden

Lars Kaiser und seine Frau Jeanne installieren seit 2001 sogenannte Kunstautomaten an verschiedenen Orten – so auch im Ascherslebener Museumshof.

Aschersleben/MZ. - Manch einer kennt sie sicher noch: alte Zigarettenautomaten. Mit kleinen Schubladen versehen, hingen sie seinerzeit an der einen oder anderen Straße oder in Gaststätten und wurden mitunter in späteren Jahren mit anderen Dingen wie Kondomen gefüllt. Heute sind die Geräte selten geworden. In Aschersleben hängt eines davon nun im Museum am Markt. Allerdings mit einer ganz anderen Füllung als früher: Hier können die Nutzer zum Preis von vier Euro kleine Kunstwerke ergattern.