5. Jahreszeit beim HCC Hoymer Karnevalisten starten durch bis ins All
Mit dem HCC geht es in diesem Jahr hinauf ins All. Gefeiert wird in Nachterstedt mit Polonaise, Planeten und Premieren. Selbst unter den Zuschauern haben sich Raumfahrer versteckt.
09.02.2026, 12:15
Hoym/MZ - Die ausgelassene Polonaise zieht quer durch den aufwendig geschmückten Nachterstedter Dorfsaal, hinaus ins Foyer und durch buntes Konfetti. Na klar, was wäre ein Karneval, wenn nicht auch die Zuschauer mitfeiern dürften? Die erleben am Wochenende bei der Abendveranstaltung des Hoymer Carneval Clubs (HCC) gleich mehrere Premieren.