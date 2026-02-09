Mit dem HCC geht es in diesem Jahr hinauf ins All. Gefeiert wird in Nachterstedt mit Polonaise, Planeten und Premieren. Selbst unter den Zuschauern haben sich Raumfahrer versteckt.

Hoch die Beine, heißt es nicht nur bei der Prinzengarde. Sämtliche Tänze sind beim Abendprogramm des Hoymer Carneval Clubs mitreißend. Die Hoymer Jecken feiern auch in diesem Jahr wieder im Nachterstedter Dorfgemeinschaftshaus.

Hoym/MZ - Die ausgelassene Polonaise zieht quer durch den aufwendig geschmückten Nachterstedter Dorfsaal, hinaus ins Foyer und durch buntes Konfetti. Na klar, was wäre ein Karneval, wenn nicht auch die Zuschauer mitfeiern dürften? Die erleben am Wochenende bei der Abendveranstaltung des Hoymer Carneval Clubs (HCC) gleich mehrere Premieren.