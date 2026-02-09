Die Doppelreihe wurde 1926 als erster Straßenzug der Bauhaussiedlung Dessau-Törten von Walter Gropius erbaut, gehört mit zum Bereich des Unesco-Welterbes. Seit Jahren schon steht der Straßenzustand in der Kritik. Kommt nun Bewegung in die Sache?

Unfallquelle im Unesco-Welterbe: Zustand der Doppelreihe in Dessau-Süd wird immer schlimmer

Die Doppelreihe gehört mit zum Bereich des Unesco-Weltkulturerbes in Dessau-Süd. Sie ist der erste Straßenzug der ab 1926 erbauten Bauhaussiedlung Dessau-Törten von Walter Gropius. Der Zustand der Straße ist seit Jahren ein Ärgernis und Unfallquelle.

Dessau/MZ. - Dessau ist mitten im doppelten Bauhausjubiläumsjahr. 1925 kam das Bauhaus in die Stadt, 1926 wurde das Bauhausgebäude eröffnet. 1926 auch wurde die Doppelreihe gebaut, der erste Straßenzug der Bauhaussiedlung Dessau-Törten nach Plänen von Bauhausgründer Walter Gropius. So alt wie die Siedlung ist auch die Straße – und deren Zustand wird immer schlimmer. Am Donnerstag vergangener Woche war sie wiederholt im Stadtbezirksbeirat Süd, Haideburg, Törten Thema.