Bauhaussiedlung Dessau-Törten Unfallquelle im Unesco-Welterbe: Zustand der Doppelreihe in Dessau-Süd wird immer schlimmer
Die Doppelreihe wurde 1926 als erster Straßenzug der Bauhaussiedlung Dessau-Törten von Walter Gropius erbaut, gehört mit zum Bereich des Unesco-Welterbes. Seit Jahren schon steht der Straßenzustand in der Kritik. Kommt nun Bewegung in die Sache?
09.02.2026, 14:00
Dessau/MZ. - Dessau ist mitten im doppelten Bauhausjubiläumsjahr. 1925 kam das Bauhaus in die Stadt, 1926 wurde das Bauhausgebäude eröffnet. 1926 auch wurde die Doppelreihe gebaut, der erste Straßenzug der Bauhaussiedlung Dessau-Törten nach Plänen von Bauhausgründer Walter Gropius. So alt wie die Siedlung ist auch die Straße – und deren Zustand wird immer schlimmer. Am Donnerstag vergangener Woche war sie wiederholt im Stadtbezirksbeirat Süd, Haideburg, Törten Thema.