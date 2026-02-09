Das Hochwasser von 2013 hat viele Schäden in der Stadt Halle hinterlassen, wie die kaputten Wege auf der Peißnitz und Ziegelwiese. Das soll sich nun ändern. Aktuell passiert auf der Baustelle allerdings nichts.

Baustelle: Deshalb wird auf der Peißnitz und der Ziegelwiese in Halle gerade nicht gearbeitet

Einen neuen Straßenbelag bekommt die Birkenallee auf der Peißnitz in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Auf der Peißnitzinsel und der südlichen Ziegelwiese laufen derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Wegen. Die Maßnahmen gehen auf Schäden zurück, die das schwere Saale-Hochwasser im Jahr 2013 verursacht hatte. Auch die Birkenallee auf der Peißnitz erhält im Zuge der Arbeiten eine neue Asphaltschicht. Aktuell wird aber auf der Baustelle nicht gearbeitet.