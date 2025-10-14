Der Hoymer Heimatkünstler Dietrich Genau ist ins Alter gekommen und verteilt seine Arbeiten unter anderem an die Stadt Seeland. Auch seine Wappen.

2004 entwarf Dietrich Genau eines der Wappen, die er jetzt der Stadt Seeland übergeben hat.

Hoym/MZ - Dietrich Genau – Ortschronist und Heimatkünstler aus Hoym – ist in die Jahre gekommen und möchte seine Werke in guten Händen wissen. Deshalb hat der gelernte Zimmermann vier seiner aus Holz geschnitzten Wappen nun an die Stadt Seeland übergeben. Dabei handelt es sich um Wappen von Hoym und von Anhalt, dem der Seeland-Ortsteil einstmals zugehörte.