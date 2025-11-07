Renaturierung Hochwasserschutz: Die Selke bei Gatersleben mäandert wieder
Mit dem Durchstich fließt die Selke bei Gatersleben in ihrem renaturierten Flussbett. Wieso das Vier-Millionen-Projekt von Land und Talsperrenbetrieb zugleich Hochwasserschutz ist.
Gatersleben/MZ - Armin Willingmann (SPD) schwingt sich elegant ins Führerhaus des imposanten Baggers. Und tatsächlich: Unter Anleitung eines Fachmanns gräbt der Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt selbst die mächtige Schaufel in den Boden und durchbricht den Damm. Das Wasser der Selke strömt, fließt, sprudelt – und erobert sich sein neues Flussbett.