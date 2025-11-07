Rosmarin, Majoran, Basilikum und Thymian: Vier regional angebaute Kräuter sind in dem neuen Brot der Bäckerei Behrens zu finden. Das wurde jetzt auf dem Ascherslebener Markt vorgestellt.

Gemeinsam mit zwei Stadtführern präsentieren Stefanie Amme (l.) und Wolfram Junghanns (2.v.l.) das neue Kräuterbrot. Nach einer Stunde war es bereits vergriffen. Am Freitag gibt es Nachschub.

Aschersleben/MZ - Ein aromatischer Duft zieht am Donnerstag am Hennebrunnen über den Markt: Vor der Bäckerei Behrens steht eine kleine Menschenmenge, probiert, staunt und kauft. Zum ersten Mal wird hier das neue „Aschersleber Kräuterbrot“ vorgestellt. Schnell sind die Brote auch schon vergriffen.