  4. Regionales vom Bäcker: Brot-Premiere: Ascherslebener Kräuterbrot bereits nach einer Stunde ausverkauft

Rosmarin, Majoran, Basilikum und Thymian: Vier regional angebaute Kräuter sind in dem neuen Brot der Bäckerei Behrens zu finden. Das wurde jetzt auf dem Ascherslebener Markt vorgestellt.

Von Katrin Wurm 07.11.2025, 10:15
Gemeinsam mit zwei Stadtführern präsentieren Stefanie Amme (l.) und Wolfram Junghanns (2.v.l.) das neue Kräuterbrot. Nach einer Stunde war es bereits vergriffen. Am Freitag gibt es Nachschub. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Ein aromatischer Duft zieht am Donnerstag am Hennebrunnen über den Markt: Vor der Bäckerei Behrens steht eine kleine Menschenmenge, probiert, staunt und kauft. Zum ersten Mal wird hier das neue „Aschersleber Kräuterbrot“ vorgestellt. Schnell sind die Brote auch schon vergriffen.