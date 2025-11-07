Regionales vom Bäcker Brot-Premiere: Ascherslebener Kräuterbrot bereits nach einer Stunde ausverkauft
Rosmarin, Majoran, Basilikum und Thymian: Vier regional angebaute Kräuter sind in dem neuen Brot der Bäckerei Behrens zu finden. Das wurde jetzt auf dem Ascherslebener Markt vorgestellt.
07.11.2025, 10:15
Aschersleben/MZ - Ein aromatischer Duft zieht am Donnerstag am Hennebrunnen über den Markt: Vor der Bäckerei Behrens steht eine kleine Menschenmenge, probiert, staunt und kauft. Zum ersten Mal wird hier das neue „Aschersleber Kräuterbrot“ vorgestellt. Schnell sind die Brote auch schon vergriffen.