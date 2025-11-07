Bernburgs Notfallseelsorgeteam zieht Bilanz und ist auf der Suche nach weiteren Mitgliedern. Das sind die Aufgaben und so kann man mitarbeiten.

Erste Hilfe für die Seele - Notfallseelsorgeteam in Bernburg braucht Unterstützung

Stiftungsdirektorin Daniela Schieke (von links) mit dem Notfallseelsorgern Yvonne Wüsteneck, Johannes Lewek und Veit Kuhr.

Bernburg/MZ. - Es kann der plötzliche Tod eines geliebten Menschen sein. Oder man hat einen schweren Unfall miterlebt und steht unter Schock. In solchen Situationen rückt das Bernburger Notfallseelsorge-Team aus. Diese Gruppe von ehrenamtlichen Helfern besteht derzeit aus zwölf aktiven Mitgliedern. Sie sind bereit, den Betroffenen rund um die Uhr psychologische Begleitung anzubieten.