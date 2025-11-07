weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ehrenamt: Erste Hilfe für die Seele - Notfallseelsorgeteam in Bernburg braucht Unterstützung

Bernburgs Notfallseelsorgeteam zieht Bilanz und ist auf der Suche nach weiteren Mitgliedern. Das sind die Aufgaben und so kann man mitarbeiten.

Von Nataliia Laptieva 07.11.2025, 10:02
Stiftungsdirektorin Daniela Schieke (von links) mit dem Notfallseelsorgern Yvonne Wüsteneck, Johannes Lewek und Veit Kuhr.
Stiftungsdirektorin Daniela Schieke (von links) mit dem Notfallseelsorgern Yvonne Wüsteneck, Johannes Lewek und Veit Kuhr. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Es kann der plötzliche Tod eines geliebten Menschen sein. Oder man hat einen schweren Unfall miterlebt und steht unter Schock. In solchen Situationen rückt das Bernburger Notfallseelsorge-Team aus. Diese Gruppe von ehrenamtlichen Helfern besteht derzeit aus zwölf aktiven Mitgliedern. Sie sind bereit, den Betroffenen rund um die Uhr psychologische Begleitung anzubieten.