Der Ascherslebener Zoo lädt auch in diesem Jahr wieder zur großen Halloween-Party ein. Was die Freunde des gepflegten Gruselns erwartet.

Aschersleben/MZ - Wenn Hexen, Mumien und Vampire durch den Zoo Aschersleben geistern, ist es wieder soweit: Am Donnerstag, dem 30. Oktober, öffnet die Anlage auf der Alten Burg ab 17 Uhr ihre Tore für ihre Halloween-Party, die kleine und große Fans des vergnüglichen Gruselspektakels gleichermaßen in ihren Bann zieht. Die Party am Vorabend des Reformationstages ist längst zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender geworden.

Rund 100, teils geradezu kunstvoll, geschnitzte, leuchtende Kürbisse sowie Fackeln weisen den Weg und begleiten die Besucher vorbei an Tiger, Affe und Co, heißt es in einer Mitteilung der Aschersleber Kulturanstalt (Aka). Der Lichterpfad führt durch die Dunkelheit vorbei am Burgwärterhäuschen, das von Mitgliedern des Zoo-Fördervereins in ein Hexenhäuschen verwandelt wurde und sicherlich einen eindrucksvollen Fotospot bietet.

Andenken aus der Hexensuppe

Ganz Mutige können dort in die heiße Hexensuppe greifen und sich ein Andenken an das Event sichern, während sich am Dschungelcafé am Feuer knuspriges Stockbrot backen lässt. Dort warten auch allerlei Leckereien aus der „Hexenküche“ auf hungrige Besucher. Ab 18 Uhr sorgt Uwe Doberstein mit Gitarrenklängen und Livemusik für stimmungsvolle Töne auf der Bühne.

Um 20 Uhr geht die Bühne nahezu in Flammen auf, wenn der Jugendclub Elf e. V. als Höhepunkt des Abends seine Feuershow präsentiert.

Die besten Kostüme werden prämiert

Verkleiden ist kein Muss, so die Organisatoren, doch lohnt sich der Griff in die Kostümkiste durchaus. Denn nach der Feuershow werden die drei besten Kostüme der kleinen Halloweengeister prämiert – und erstmals in diesem Jahr auch die der Erwachsenen.

Die Halloween-Party im Zoo Aschersleben verspricht ein schaurig-schönes Spektakel für die ganze Familie, so die Kulturanstalt. Die Zoo-Kasse schließt an diesem Abend erst um 21 Uhr.