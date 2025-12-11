Der HC Aschersleben lädt Handballinteressierte zum Ulkturnier in die Halle im Bestehornpark ein. Wann und wo das Event stattfindet.

Am 27. Dezember wird im Bestehornpark Handball gespielt. Im Mittelpunkt steht dabei der Spaß.

Aschersleben/MZ - Wer zwischen den Feiertagen aktiv werden möchte, hat dazu am Sonnabend, 27. Dezember, Gelegenheit: Ab 9.30 Uhr lädt der HC Aschersleben zum traditionellen Handball-Ulkturnier in die Sporthalle im Bestehornpark ein. Gespielt wird dabei um die „Goldene Ananas“.

An dem Turnier teilnehmen können alle Interessierten. Im Mittelpunkt stehen laut einer Ankündigung der Veranstalter die gemeinsame Zeit sowie Bewegung, Begegnung und der „Spaß an der Freude“.

Während das Turnier planmäßig in der Zeit von 9.30 bis 15 Uhr stattfinden soll, melden sich die mitwirkenden Teams bereits 9 Uhr an. Es können sich maximal zehn Mannschaften daran beteiligen.