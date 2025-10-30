Hexen, Monster, blutrünstige Vampire: In Aschersleben und im Seeland gibt es zu Halloween wieder zahlreiche „geistreiche“ Angebote – von Grusellabyrinthen über Kostümpartys bis hin zu Horrorstreifen im Kino.

Mit Video: Wohin zu Halloween? Welche Gruselangebote es in Aschersleben und im Seeland gibt

Aschersleben/Gatersleben/Wilsleben. - Egal, ob Gruselspaß oder Horror, der unter die Gänsehaut geht – in Aschersleben und im Seeland kommt an Halloween wirklich jeder auf seine Kosten. Zumal es neben den inzwischen schon traditionellen Angeboten – wie der Lichter-Party im Zoo, der Geisterdisco in der Alten Hobelei oder der professionellen Gruselstrecke der Gaterslebener – in diesem Jahr auch viele neue Veranstaltungen gibt.

So etwa das neue Grusellabyrinth in Wilsleben, das zwischen Touren für Familien und Hartgesottene unterscheidet. Oder die Gruselfilme im Kinosaal, die von einigen gespenstischen Extras begleitet werden. Auch die Feuerwehr Frose und ihr Förderverein laden am 1. November ab 18 Uhr am Osterfeuerplatz zum Halloweenfeuer ein. Es gibt Leckeres vom Grill und das beste Kinderkostüm wird prämiert. Es ist also für jeden etwas dabei. Und vielleicht bleibt ja die Zeit, gleich mehrere Dinge auszuprobieren.

Halloween im Ascherslebener Zoo

Die Kürbisfratzen stehen bereit. „Über 100 Kürbisse haben wir geschnitzt, die verteilen wir im gesamten Zoo“, blickt Fördervereinschef Gerhard Müller schon mal voraus. Denn bei der großen Halloween-Party auf der alten Burg – Start ist Donnerstag, 30. Oktober, 17 Uhr – soll das Areal stimmungsvoll beleuchtet sein.

„Auch wir wollen uns wieder mehr mit einbringen“, spricht Vize-Zoochef Holger Zufelde für sein Team. „Wir verkleiden uns und schmücken mit“, kündigt er an. „Wie in jedem Jahr richten wir das Burgwärterhäuschen als gruseligen Fotopunkt her“, ergänzt Müller.

„Zudem sollen die drei schönsten Kinder- und die drei schönsten Erwachsenenkostüme prämiert werden.“ Ansonsten warten auf die Besucher Stockbrot, Live-Musik von Doberstein, Leckereien aus der Hexenküche und eine Feuershow.

Geisterlabyrinth auf dem Hühnerhof in Gatersleben

Der Halloweenhof auf dem Hühnerhof in Gatersleben öffnet Donnerstag, 30. Oktober, um 17 Uhr seine knorrigen Pforten. Höhepunkt wird das von Ralf Jungtorius und seiner Feuerwehrtruppe vorbereitete Grusellabyrinth sein.

Video: Schauriges Halloween: Die Gruselgarage in Gatersleben

Der Förderverein bietet zudem gespenstisches Treiben und Leckereien. Wer im Kostüm kommt, darf kostenlos rein. Die Gruselstrecke ist auch am Freitag nochmal ab 16 Uhr geöffnet.

Auch auf dem Gaterslebener Hühnerhof wird es wieder gruselig. (Foto: Frank Gehrmann)

Halloween: Dunkle Gänge voller Schrecken in Wilsleben

„Traust du dich hinein?“, fragen die Wilslebener, die vom 31. Oktober bis 1. November in der Schulstraße 16 ein Grusellabyrinth eröffnen: von 17 bis 20 Uhr für Familien, von 20.30 bis 0 Uhr für Teenager und Erwachsene. Bereits Donnerstag laden die Landfrauen ab 17 Uhr zu einer Halloween-Party am Schießhäuschen ein – mit Bastelspaß, Hexenbowle, Stockbrot, Glühwein und lustigem Gruseln.

Gruselig wird es zu Halloween auch in der Alten Hobelei in Aschersleben. (Foto: Clemens Bilan/ddp)

Halloween-Party in der Alten Hobelei

Auch in der Alten Hobelei in Aschersleben wird am 31. Oktober Halloween gefeiert. Teenys (11 bis 16 Jahre) erwartet von 16 bis 20.30 Uhr Spukschloss-Feeling, Grusel-Challenges, eine tolle Deko, Fotospots und ganz viel Musik.

Für Erwachsene öffnen sich dann ab 22 Uhr die Türen. Mit dabei ist Luzzifer, der für harten Techno-Sound sorgt. Karten gibt es über tixforgigs und an der Abendkasse.

Schauriges im Ascherslebener Kino

Halloween im Filmpalast Aschersleben: Am Freitag, 31. Oktober, flimmern ab 20 Uhr die Horrorstreifen „Halloween“, „Conjuring – die Heimsuchung“, „Terrifier 3“ und „Hostel“ über die Leinweind. Dazu gibt es einen Horrorparcours.

Am Sonntag, 2. November, ist Kinder-Halloween: 14 Uhr startet der Film „Alles voller Monster“, 16 Uhr „Hotel Transsilvanien 4“. Die Kids können sich zudem über eine Fotowand, Glitzertattoos und Wednesday aus der Addams-Family freuen.