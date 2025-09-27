Nach der Schließung der Westdorfer Kita bekundet eine Unternehmensgruppe nun Interesse an dem Gebäude. Könnte dort eine Einrichtung für Jugendhilfe einziehen?

Gesellschaft ist an Gebäude interessiert: Kommen bald wieder Kinder in die Kita Westdorf?

Das Gebäude der Kita „Zwergenland“ in Westdorf könnte eine stationäre Einrichtung der Jugendhilfe werden.

Westdorf/MZ - Nach der Schließung des Kindergartens in Westdorf im vergangenen Jahr hat eine Unternehmensgesellschaft Interesse an dem Gebäude, das der Stadt Aschersleben gehört, angemeldet. Wie Ortsbürgermeister Ronny Küster in der jüngsten Ortschaftsratssitzung berichtete, sei dort die Ansiedlung einer stationären Einrichtung zur Jugendhilfe geplant.