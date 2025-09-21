Beim Landeserntedankfest in Magdeburg wurde Westdorf mit Gold ausgezeichnet und gehört damit zu den Landessiegern. Westdorf vertritt Sachsen-Anhalt 2026 im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Mehringen erhielt Silber.

Geschafft! Westdorf holt Gold und zieht in Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ein

Westdorf/Magdeburg/MZ. - Die Entscheidung ist gefallen: Beim Landeserntedankfest im Magdeburger Elbauenpark ist am Sonntag Westdorf mit Gold ausgezeichnet worden. Damit gehört der Ascherslebener Ortsteil zu den drei Landessiegern, die Sachsen-Anhalt 2026 im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vertreten werden. Mehringen erhielt Silber.

Zur Verkündung in Magdeburg reisten neben den Vertretern aus Westdorf und Mehringen auch Oberbürgermeister Steffen Amme. Beide Orte hatten sich bereits im Mai der Landesjury präsentiert.

Drei Sieger gekürt

Neben Westdorf wurden auch Spora (Burgenlandkreis) und Dähre (Altmarkkreis Salzwedel) als Landessieger ausgezeichnet.

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird seit 1961 ausgetragen und richtet sich an Gemeinden mit bis zu 3.000 Einwohnern. Er würdigt bürgerschaftliches Engagement, Infrastrukturprojekte sowie kulturelle, soziale und ökologische Initiativen.