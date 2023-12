Glück im Unglück: Ein kaputtes Wasserrohr wird in der Nachterstedter Seelandschule schnell entdeckt und stillgelegt. Trotzdem musste der Unterricht ausfallen.

Geplatztes Rohr: Warum an Nachterstedter Seelandschule auch am Montag der Unterricht ausfällt

In der Nachterstedter Seelandschule ging nach einer Havarie nichts mehr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nachterstedt/MZ - Eine Havarie sorgt seit zwei Tagen in Nachterstedt für Schulausfall. Tim Hase berichtet von einem geplatzten Wasserrohr. „Dabei hatten wir noch Glück im Unglück, dass wir das so schnell gemerkt und das Wasser fix abgestellt haben“, berichtet der Schulleiter der Sekundarschule „Seelandschule“. Auf diese Weise habe es keine immensen Schäden am Gebäude gegeben. Nur im Keller habe bereits ein bisschen Wasser gestanden, Schulflure oder Klassenräume seien aber nicht beschädigt worden.