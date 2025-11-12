weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Vogelgrippe im Salzlandkreis: Geflügelschauen im Salzlandkreis fallen aus – Ausnahmen in Nachterstedt und Neugattersleben

Vogelgrippe im Salzlandkreis Geflügelschauen im Salzlandkreis fallen aus – Ausnahmen in Nachterstedt und Neugattersleben

Die Vogelgrippe sorgt im Salzlandkreis für zahlreiche Absagen von Geflügelschauen. Nur in Nachterstedt und Neugattersleben dürfen Veranstaltungen unter strengen Auflagen stattfinden.

Von Anja Riske 12.11.2025, 11:45
Die Vogelgrippe sorgt für Absagen von Geflügelschauen im Salzlandkreis.
Die Vogelgrippe sorgt für Absagen von Geflügelschauen im Salzlandkreis. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Aschersleben/Nachterstedt/MZ. - Die derzeit vielerorts in Deutschland vermehrt auftretenden Vogelgrippefälle haben nun auch Auswirkungen auf den Salzlandkreis: Die in den nächsten Wochen anstehenden Geflügelschauen müssen abgesagt werden. Ausnahmen sind die Landessonderschau für Tauben am kommenden Wochenende in Nachterstedt sowie der Vogel- und Kleintiermarkt in Neugattersleben.