Die Vogelgrippe sorgt im Salzlandkreis für zahlreiche Absagen von Geflügelschauen. Nur in Nachterstedt und Neugattersleben dürfen Veranstaltungen unter strengen Auflagen stattfinden.

Geflügelschauen im Salzlandkreis fallen aus – Ausnahmen in Nachterstedt und Neugattersleben

Aschersleben/Nachterstedt/MZ. - Die derzeit vielerorts in Deutschland vermehrt auftretenden Vogelgrippefälle haben nun auch Auswirkungen auf den Salzlandkreis: Die in den nächsten Wochen anstehenden Geflügelschauen müssen abgesagt werden. Ausnahmen sind die Landessonderschau für Tauben am kommenden Wochenende in Nachterstedt sowie der Vogel- und Kleintiermarkt in Neugattersleben.