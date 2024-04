Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens übergibt der FC-Bayern-München-Fanclub Seeland eine Spende von 3.200 Euro an den ASB-Wünschewagen Sachsen-Anhalt.

Seeland/MZ/gln - Anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums wollte der FC-Bayern-München-Fanclub Seeland etwas Gutes tun und überreichte dem ASB-Wünschewagen Sachsen-Anhalt eine Spende in Höhe von 3.200 Euro.

„Mein Bruder war mit dem Wünschewagen an der Ostsee und ich konnte live miterleben, was die Leute da leisten“, erklärt Burghard Bothe vom Vorstand des Fanclubs, wie sie auf die Idee dafür gekommen sind. „Denn der Wünschewagen lebt ja von Spenden.“

Deshalb haben sich die Mitglieder des Seeland-Fanclubs zusätzlich in der Region auf die Suche nach Sponsoren für das Projekt gemacht. Unterstützung gab es also nicht nur von den eigenen Mitgliedern, sondern auch vom Aluminium-Riesen Novelis, der in Nachterstedt produziert, vom Nachterstedter Hotel „Zum Schwan“, der Umwelttechnik- und Wasserbau-GmbH, dem Friseursalon Ines Ahrendt, Christoph Rosenthal und der Allianz Generalvertretung Mario Ballin.

„Nur dadurch ist diese stattliche Summe zusammengekommen“, freut sich Bothe. Fanclub-Präsident Carsten Mohs und einige seiner Vereinsmitglieder übergaben die Spende an Koordinatorin Luise Garthof.