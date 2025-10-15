Bitteres Ende für die Favoriten beim Salzlandpokal: Sowohl Seeland als auch der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun und Bernburg scheiden aus.

Aus für die favorisierten Teams im Salzlandpokal: Seeland, Wolmirsleben (Foto) und Bernburg sind raus.

Seeland/Salzlandkreis/hla/paw - Mit dem SC Seeland scheitert der Vorjahresfinalist überraschend bereits im Achtelfinale des Teamshop89-Salzlandpokals. Die Mannschaft kassierte in Egeln ihre erste Pflichtspielniederlage der Saison. Auch Landesklasse-Absteiger SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun musste nach schwacher Leistung in Barby die Segel streichen. Noch schlimmer erwischte es Einheit Bernburg beim deutlichen Pokal-Aus in Peißen.