Es ist offiziell: Jörg Widder tritt die Nachfolge von Carmen Giebelhausen an und wird neuer Chef im Ascherslebener Ballhaus. Was er sich für seine Arbeit vornimmt.

Aschersleben/MZ - So richtig als Macher-Typ aufgefallen ist Jörg Widder erstmals während der Corona-Pandemie. Da stampfte er innerhalb kürzester Zeit im Auftrag der Stadt Aschersleben das Impf- und Testzentrum im Ballhaus aus dem Boden, organisierte und leitete. Er sagt, was er meint. Und umgekehrt. Zuzupacken, den Überblick zu behalten und Organisationstalent zu beweisen galt es auch in der Ukraine-Hilfe, aktuell steht er dem Kommunalen Ordnungsdienst in Aschersleben vor.