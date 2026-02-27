Der Hoymat-Verein hat Fördermittel für einen Fitness- und Bewegungsparcours bewilligt bekommen. Was jetzt passieren soll und wie Hoym ein bisschen schöner gemacht wird.

Auch wenn es fast ein bisschen spät ist: Der Hoymat-Verein bringt am Rathaus Blumenzwiebeln in die Erde.

Hoym/MZ - „Eigentlich ist es schon fast zu spät“, winkt Yvonne Kienast ab, die gerade mit weiteren Mitstreitern am Rathaus von Hoym zahlreiche Frühblüher in den Boden bringt. „Das sollte längst erledigt sein“, bestätigt ihr Mann Dieter Kienast, der Vorsitzender des Hoymat-Vereins ist. „Aber das Wetter hat uns einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war einfach zu lange kalt.“ Der Boden war gefroren, der Spaten ließ sich keinen Zentimeter tief in den Boden treiben. Ein anderes Mal regnete es in Strömen.