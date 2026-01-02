weather schneeschauer
  4. 46. Silvesterlauf: Flockenwirbel zum Start: 80 Läufer beenden in Aschersleben ihr Jahr sportlich

80 Sportler folgen in Aschersleben zum Jahresabschluss der Einladung der Laufsportgruppe Ascania zum 46. Silvesterlauf. Was die Teilnehmer dazu motiviert und was zur Belohnung am Ende wartet.

Von Detlef Anders 02.01.2026, 10:15
Beim Start am Seniorenwohnpark in Aschersleben herrscht dichtes Schneetreiben, doch das störte die Teilnehmer nicht. Sie hatten sichtlich Spaß.
Aschersleben/MZ - Eigentlich ist der Silvestertag ein normaler Arbeitstag und wer nicht arbeiten muss, schläft vor einer langen Nacht vielleicht auch mal bis zum Mittag. Nicht so die rund 80 Sportler, die sich am Vormittag am Seniorenwohnpark Auf der Alten Burg zum 46. Silvesterlauf der Laufsportgruppe Ascania (LSG) in Aschersleben treffen. Ein Lauf ohne Stoppuhr und Wertung, nur mit Spaß an der Bewegung.