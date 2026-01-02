46. Silvesterlauf Flockenwirbel zum Start: 80 Läufer beenden in Aschersleben ihr Jahr sportlich
80 Sportler folgen in Aschersleben zum Jahresabschluss der Einladung der Laufsportgruppe Ascania zum 46. Silvesterlauf. Was die Teilnehmer dazu motiviert und was zur Belohnung am Ende wartet.
02.01.2026, 10:15
Aschersleben/MZ - Eigentlich ist der Silvestertag ein normaler Arbeitstag und wer nicht arbeiten muss, schläft vor einer langen Nacht vielleicht auch mal bis zum Mittag. Nicht so die rund 80 Sportler, die sich am Vormittag am Seniorenwohnpark Auf der Alten Burg zum 46. Silvesterlauf der Laufsportgruppe Ascania (LSG) in Aschersleben treffen. Ein Lauf ohne Stoppuhr und Wertung, nur mit Spaß an der Bewegung.