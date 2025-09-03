weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Früher in Aschersleben, heute in Hoym: Erst der Vater, dann der Sohn: Stern-Disco gibt es bereits mehr als 50 Jahre

Enrico Sturm aus Hoym hat die nebenberufliche Arbeit als DJ von seinem Vater Wolfgang übernommen. Der hat die Stern-Disko in Aschersleben vor über 50 Jahren gegründet.

Von Kerstin Beier 03.09.2025, 16:15
Enrico Sturm verlädt die Technik für den nächsten Auftritt.
Enrico Sturm verlädt die Technik für den nächsten Auftritt. (Foto: Frank Gehrmann)

Hoym/Aschersleben/MZ - „Der Vater würde sich wohl freuen, wenn er wüsste, die Stern-Disko gibt es noch“, sagt Enrico Sturm. Selbstverständlich ist das nicht, denn die erste Veranstaltung mit der Stern-Disko ging bereits im Januar 1974, also vor 51 Jahren, über die Bühne. Später war Enrico, den viele als „Enno“ kennen, oft dabei. Mit Musik ist er quasi aufgewachsen.