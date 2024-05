Eine ältere Frau ist am Dienstagnachmittag mit dem Auto gegen eine Hauswand an der Westdorfer Straße gefahren. Sie wurde ins Ascherslebener Klinikum gebracht.

Autounfall in Aschersleben

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ/DAN - Bei einem Verkehrsunfall in der Westdorfer Straße ist am Dienstagnachmittag eine ältere Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Kia nach der Auffahrt auf den Gehweg und Touchieren mehrerer Lamellenzäune in eine Hauswand gefahren.