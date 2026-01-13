Mehrheitlich hält der Ascherslebener Stadtrat am Kauf des alten Postgebäudes fest. Hier soll das städtische Museum einziehen. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Eigenes Gebäude und viel Platz: Ascherslebener Stadtrat gibt grünes Licht für Museum in alter Post

Kann das städtische Museum in das leerstehende Postgebäude in Aschersleben umziehen? Der Stadtrat hat sich dazu positioniert.

Aschersleben/MZ - Der Stadtrat Aschersleben steht weiterhin zum Vorhaben der Stadt, das ehemalige Postgebäude zu kaufen. Und hat deshalb mehrheitlich zugestimmt, Mittel für den Erwerb einschließlich Grunderwerbsnebenkosten in den Haushalt als Nachtrag aufzunehmen.