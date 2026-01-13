Geplanter Umzug Eigenes Gebäude und viel Platz: Ascherslebener Stadtrat gibt grünes Licht für Museum in alter Post
Mehrheitlich hält der Ascherslebener Stadtrat am Kauf des alten Postgebäudes fest. Hier soll das städtische Museum einziehen. Doch es gibt auch kritische Stimmen.
13.01.2026, 10:15
Aschersleben/MZ - Der Stadtrat Aschersleben steht weiterhin zum Vorhaben der Stadt, das ehemalige Postgebäude zu kaufen. Und hat deshalb mehrheitlich zugestimmt, Mittel für den Erwerb einschließlich Grunderwerbsnebenkosten in den Haushalt als Nachtrag aufzunehmen.