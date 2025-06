Aschersleben/MZ/kb - Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) ist beauftragt worden, über den Kauf des Postgebäudes an der Herrenbreite in Aschersleben zu verhandeln. Der Beschluss ist nichtöffentlich gefasst worden, der OB informierte darüber in der jüngsten Stadtratssitzung am Mittwoch.

