Petra Czuratis hat sich in der Schloß Hoym Stiftung ein knappes Vierteljahrhundert ehrenamtlich um Menschen mit Behinderung gekümmert. Dafür wird sie gleich zweifach geehrt.

Ehrung für Petra Czuratis: Doppeltes Dankeschön für Engagement in der Schloß Hoym Stiftung

Im Ehrenamt für die Schloß Hoym Stiftung

Petra Czuratis ist der Schloß Hoym Stiftung seit langem verbunden. Hier – im Jahr 2016 - überreicht sie als Sozialdezernentin des Landkreises Geschäftsführer René Strutzberg den Schlüssel für ein neues Wohngebäude auf dem Schlossgelände.

Hoym/MZ - Der Augenblick, als Hans-Michael Strube, Vorstandsvorsitzender der Schloß Hoym Stiftung, die silberne Ehrennadel der Stiftung an Petra Czuratis überreicht, ist ein wahrer Gänsehautmoment. Gleich hinterher bekommt sie von Thomas Gabriel von der Diakonie Mitteldeutschland auch noch das goldene Kronenkreuz.