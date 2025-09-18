Im Ehrenamt für die Schloß Hoym Stiftung Ehrung für Petra Czuratis: Doppeltes Dankeschön für Engagement in der Schloß Hoym Stiftung
Petra Czuratis hat sich in der Schloß Hoym Stiftung ein knappes Vierteljahrhundert ehrenamtlich um Menschen mit Behinderung gekümmert. Dafür wird sie gleich zweifach geehrt.
18.09.2025, 16:15
Hoym/MZ - Der Augenblick, als Hans-Michael Strube, Vorstandsvorsitzender der Schloß Hoym Stiftung, die silberne Ehrennadel der Stiftung an Petra Czuratis überreicht, ist ein wahrer Gänsehautmoment. Gleich hinterher bekommt sie von Thomas Gabriel von der Diakonie Mitteldeutschland auch noch das goldene Kronenkreuz.