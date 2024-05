Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Allen Unkenrufen und Schwarzmalereien zum Trotz gibt es sie noch, die grundehrlichen und anständigen Leute. Das hat ein älteres Ehepaar aus Aschersleben dieser Tage am eigenen Leibe erfahren. Die beiden sind so dankbar und beeindruckt, dass sie sich an die Redaktion gewandt haben, um ihr Erlebnis publik zu machen und sich auf diesem Wege bei dem anonym gebliebenen Helfer aus der Not zu bedanken.