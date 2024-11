Schadeleben/MZ - Das zweite Mal innerhalb einer Woche herrscht am Concordia See bei Schadeleben großer Bahnhof. Bereits vergangene Woche ist das Projekt „Waldarboretum“ vorgestellt worden, am Mittwoch hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) schließlich gemeinsam mit Partnern zum Spatenstich für das SDW-Zentrum für Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) eingeladen.

