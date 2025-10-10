Für den Ascherslebener Motorsportler Hugo Sasse ging es beim DTM-Finale in Hockenheim zum letzten Mal in diesem Jahr rund. Welche Pläne er für die Zukunft hat.

DTM-Finale in Hockenheim: Ascherslebener Hugo Sasse steht zum Saisonende noch mal auf dem Podest

Der Ascherslebener Hugo Sasse war mit dem Aston Martin Vantage auf der Strecke.

Aschersleben/Hockenheim/MZ - Das DTM-Finale 2025 in Hockenheim war zugleich auch der letzte Aufgalopp der regelmäßigen DTM-Rahmenserie „ADAC GT4 Germany“ und somit auch für Hugo Sasse in einem 2019er Aston Martin Vantage „AMR GT4“ des Eifeler Teams Prosport Racing. Auf der badischen Traditionsrennstrecke belegte der 21-jährige Ascherslebener zusammen mit seinem diesjährigen Motorsport-Partner, dem zwei Jahre älteren Roman Fellner-Feldegg aus dem bayerischen Landau, im ersten Rennen am Sonnabend den siebenten Platz.