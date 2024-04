Die Stadt Aschersleben erneuert die Straßenlampen in der Rosen-, der Brunnen- und der Hecklinger Straße. Wann es soweit sein wird.

Die in die Jahre gekommene Straßenbeleuchtung im Bereich Rosenstraße, die Brunnenstraße und die Hecklinger Straße in Aschersleben soll durch moderne Straßenlampe ersetzt werden.

Aschersleben/MZ - Die Rosenstraße, die Brunnenstraße und die Hecklinger Straße in Aschersleben sollen eine neue Straßenbeleuchtung bekommen. Das beschloss der Stadtrat am vergangenen Mittwoch einstimmig. Allerdings steht die Maßnahme aus bürokratischen Gründen noch unter Vorbehalt.

„Die Straßenbeleuchtung im Bereich Hecklinger Straße ist sehr veraltet und passt nicht mehr ins Energiekonzept der Stadt“, erklärte Julia Rippich, Dezernentin für Stadtentwicklung, auf der jüngsten Ratssitzung. Nicht nur, dass dort noch alte, energieintensive Glühbirnen zum Einsatz kämen. Die Anlagen wären inzwischen auch verschlissen und würden über eine Freileitungsanlage betrieben werden, die aufgrund von Standsicherheitsproblemen ohnehin abgerüstet werden müsste.

Kosten für die Tiefbauarbeiten halbiert

Dass die drei Straßenabschnitte gleichzeitig in Angriff genommen werden, liege laut Rippich daran, dass sie in der Versorgung zusammenhängen. Ein positiver Nebeneffekt sei, dass sich so die Kosten für die Tiefbauarbeiten halbieren ließen. Somit schlägt das Bauvorhaben mit insgesamt 128.000 Euro zu buche. Dafür gebe es sogar schon Fördermittel, allerdings müssten diese aufgrund von gestiegenen Kosten noch umgewidmet werden. Ein entsprechender Antrag wäre im Februar gestellt worden.

„Es sollte schon jetzt beschlossen werden, um bei Bescheid keine Zeit zu verlieren“, argumentierte Julia Rippich. Da der Ascherslebener Stadtrat dieser Empfehlung gefolgt ist, könnten die Arbeiten theoretisch beginnen, sobald die Förderungszusage eingeht.