In Freckleben könnte bald wieder Einkaufen im eigenen Ort möglich sein: Ein Startup plant einen Dorfladen im Container, 24/7 geöffnet und mit regionalen Produkten. Die Infoveranstaltung war gut besucht – doch damit das Projekt startet, müssen Bürger und Investoren überzeugt werden.

Vertriebsmitarbeiterin Simone Boost zeigte den Frecklebenern, wie groß ein 20 oder 30 Euro großer Warenkorb wäre.

Freckleben/MZ. - Der Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Freckleben ist brechend voll. Stühle müssen zusätzlich aufgestellt werden, damit alle Einwohner, die der Ladung des Ortsbürgermeisters zur Einwohnerversammlung gefolgt sind, Platz finden. Wird in Freckleben das Einkaufen vor der Haustür bald wieder möglich sein? „Für mich wäre es Wahnsinn, wenn wir jemanden kriegen und ich im Dorf wieder einkaufen kann“, sagt Ortsbürgermeister Frank Hänsgen zur Einleitung der Info-Veranstaltung.