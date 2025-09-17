weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Diskussion Im Ascherslebener Stadtrat: Antrag abgelehnt: Keine Überdachung für Parkplatz Vorderbreite/Hinterbreite mit Solarmodulen

EIL:
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte
Tödlicher Chemieunfall bei Romonta in Amsdorf: Ein Arbeiter stirbt, mehrere Verletzte

Diskussion im Ascherslebener Stadtrat Antrag abgelehnt: Keine Überdachung für Parkplatz Vorderbreite/Hinterbreite mit Solarmodulen

Die Ascherslebener Stadtratsfraktion AfD/Bafa wollte die Vorderbreite/Hinterbreite mit Solarmodulen überdachen. Warum der Antrag nach einer Debatte abgelehnt wurde.

Von Kerstin Beier 17.09.2025, 14:15
Ein Antrag der Stadtratsfraktion AfD/Bafa zur Überdachung des Parkplatzes Vorderbreite/Hinterbreite mit Solarmodulen wurde nach einer Diskussion abgelehnt.
Ein Antrag der Stadtratsfraktion AfD/Bafa zur Überdachung des Parkplatzes Vorderbreite/Hinterbreite mit Solarmodulen wurde nach einer Diskussion abgelehnt. (Symbolfoto: Jens Büttner/dpa)

Aschersleben/MZ - Die Stadtratsfraktion AfD/Bafa möchte die Stadt Aschersleben beauftragen, eine Überdachung des Parkplatzes Vorderbreite/Hinterbreite zu errichten, um dort Solarmodule zu installieren und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge zu schaffen. Dies wäre ein Beitrag, um erneuerbare Energie und Elektromobilität zu fördern, heißt es in der Begründung.