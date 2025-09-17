EIL:
Diskussion im Ascherslebener Stadtrat Antrag abgelehnt: Keine Überdachung für Parkplatz Vorderbreite/Hinterbreite mit Solarmodulen
Die Ascherslebener Stadtratsfraktion AfD/Bafa wollte die Vorderbreite/Hinterbreite mit Solarmodulen überdachen. Warum der Antrag nach einer Debatte abgelehnt wurde.
17.09.2025, 14:15
Aschersleben/MZ - Die Stadtratsfraktion AfD/Bafa möchte die Stadt Aschersleben beauftragen, eine Überdachung des Parkplatzes Vorderbreite/Hinterbreite zu errichten, um dort Solarmodule zu installieren und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge zu schaffen. Dies wäre ein Beitrag, um erneuerbare Energie und Elektromobilität zu fördern, heißt es in der Begründung.