Diebstahl, Unterschlagung, Hehlerei: Polizei erwischt Kriminellen am Ascherslebener Bahnhof

Bei einer Kontrolle der Bundespolizei am Bahnhof Aschersleben wurde ein 34-jähriger Deutscher mit einer Waffe, Drogen und mit einem als gestohlen gemeldeten Fahrrad erwischt.

Aschersleben/MZ - Eine Streife der Bundespolizei ist am Donnerstag, 8. August, gegen 10.45 Uhr auf einen Mann am Ascherslebener Bahnhof aufmerksam geworden. Das geht aus einem Bericht der Bundespolizeiinspektion Magdeburg hervor. Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle wurde der 34-jährige Deutsche zunehmend nervös, was sich durch zitternde Hände und leichtes Schwitzen bemerkbar machte, heißt es.

Waffe, Drogen, Diebesgut

Wie sich schnell herausstellte, sei ein Durchsuchen der Umhängetasche des Mannes unabdingbar gewesen. Ein aufmerksamer Beamter habe darin nämlich einen griffbereiten Teleskopschlagstock entdeckt. Außerdem fanden die Bundespolizisten ein Schraubbehältnis mit einer „betäubungsmittelähnlichen Substanz“, wie es im Bericht vom gestrigen Freitag heißt. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg vermutet, dass es sich dabei um die Droge Speed handeln könnte.

Im Rahmen der Sicherstellung von Waffe und Schraubbehältnis hätten die Beamten den 34-Jährigen auch auf das Fahrrad angesprochen, das er mit sich führte. Der Mann, der bereits durch Waffen- und Drogenbesitz aufgefallen war, habe sich daraufhin in Widersprüche verstrickt und keinen Eigentumsnachweis erbringen können. Wie man durch Überprüfung der Rahmennummer des Rades ermittelt habe, sei dieses zum Zeitpunkt der Kontrolle in der Fahndungsdatei der Polizei als gestohlen gemeldet.

Wie es im Bericht der Bundespolizeiinspektion Magdeburg weiter heißt, habe der Mann daraufhin jegliche Aussagen zur Beschaffung des Fahrrades verweigert. Die Beamten hätten es ebenfalls sichergestellt.

Anzeigen wegen mehrerer Delikte

Nach Abschluss aller polizeilich notwendigen Maßnahmen vor Ort habe der 34-Jährige zu Fuß seiner Wege gehen können.

Die Kontrolle wird allerdings nicht folgenlos bleiben. Der Mann erhält Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Diebstahls, Unterschlagung beziehungsweise Hehlerei, fasst die Bundespolizei die Delikte zusammen.