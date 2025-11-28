Prozess am Amtsgericht Aschersleben Diebstahl, häusliche Gewalt, Trunkenheitsfahrt: Mann aus dem Seeland erhält eine Bewährungsstrafe
Wegen eines Ofen-Diebstahls, häuslicher Gewalt gegen seine schwangere Partnerin und einer erneuten Trunkenheitsfahrt stand ein Seeländer in Aschersleben vor Gericht. Warum es für ihn eine Bewährungsstrafe gibt.
28.11.2025, 10:30
Aschersleben/MZ - „Das ist der letzte Warnschuss“, betont Christian Häntschel, Strafrichter am Amtsgericht Aschersleben, nachdem er das Urteil gegen den 24-jährigen Carlo P. verkündet hat. Der Richter sieht den Vorwurf der Staatsanwaltschaft für gleich drei Straftaten als erwiesen an: ein Diebstahl mit Sachbeschädigung, eine Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis und eine gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung.