Wegen eines Ofen-Diebstahls, häuslicher Gewalt gegen seine schwangere Partnerin und einer erneuten Trunkenheitsfahrt stand ein Seeländer in Aschersleben vor Gericht. Warum es für ihn eine Bewährungsstrafe gibt.

Dem Angeklagten wurde am Ascherslebener Amtsgericht unter anderem vorgeworfen, seine Verlobte angegriffen zu haben.

Aschersleben/MZ - „Das ist der letzte Warnschuss“, betont Christian Häntschel, Strafrichter am Amtsgericht Aschersleben, nachdem er das Urteil gegen den 24-jährigen Carlo P. verkündet hat. Der Richter sieht den Vorwurf der Staatsanwaltschaft für gleich drei Straftaten als erwiesen an: ein Diebstahl mit Sachbeschädigung, eine Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis und eine gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung.