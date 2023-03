Diebe entwenden in Ascherslebener Autohaus 60 Radsätze von Kunden

Aus einem Autohaus in Aschersleben sind 60 gebrauchte Radsätze der Kundschaft entwendet.

Aschersleben/MZ - Aus einem Autohaus in der Ottostraße in Aschersleben ist am Montagmorgen ein Einbruch gemeldet worden. Dort stellte die Polizei fest, dass ein Container, der zur Lagerung der Sommerräder genutzt wird, aufgebrochen worden war.

Die Täter hatten die Tür unter Zuhilfenahme eines Trennwerkzeuges geöffnet. Anschließend wurden nach ersten Erkenntnissen 60 gebrauchte Radsätze der Kundschaft entwendet. Dem Autohaus sei ein Schaden von etwa 60.000 Euro entstanden, so die Polizei. Der Abtransport sei sehr wahrscheinlich mit einem Lkw erfolgt.

Hinweise zur Tat oder zum Transportfahrzeug nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/ 37 90 entgegen.