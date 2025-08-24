Deutschlandtour 2025 Radrennprofis sorgen für Partystimmung an der Strecke in Aschersleben
Jubel und ganz viel Begeisterung: Die internationalen Radrennprofis der Deutschlandtour 2025 werden in Aschersleben und anderenorts im Salzlandkreis ordentlich angefeuert.
Aktualisiert: 25.08.2025, 15:13
Aschersleben/MZ - „Das war Gänsehaut“, strahlt Michael Blankenburg. Da sind die Radsportler der Lidl Deutschlandtour samt ungezählter Begleitfahrzeuge auf ihrer letzten Etappe von Halle nach Magdeburg gerade durch Aschersleben gerast. Am Kreisverkehr Magdeburger Straße haben sich, so wie anderenorts, zahllose Schaulustige eingefunden, um zu zeigen, wie radsportbegeistert Aschersleben ist.