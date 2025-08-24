Jubel und ganz viel Begeisterung: Die internationalen Radrennprofis der Deutschlandtour 2025 werden in Aschersleben und anderenorts im Salzlandkreis ordentlich angefeuert.

Radrennprofis sorgen für Partystimmung an der Strecke in Aschersleben

Das Fahrerfeld der Lidl Deutschlandtour nähert sich in Aschersleben über die Geschwister-Scholl-Straße dem Kreisverkehr an der Magdeburger Straße.

Aschersleben/MZ - „Das war Gänsehaut“, strahlt Michael Blankenburg. Da sind die Radsportler der Lidl Deutschlandtour samt ungezählter Begleitfahrzeuge auf ihrer letzten Etappe von Halle nach Magdeburg gerade durch Aschersleben gerast. Am Kreisverkehr Magdeburger Straße haben sich, so wie anderenorts, zahllose Schaulustige eingefunden, um zu zeigen, wie radsportbegeistert Aschersleben ist.