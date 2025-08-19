Wilfried Brahmann und seine Mitstreiter vom Eisleber Radsport Club Mansfeld Südharz wollen am Sonntag einen Blick auf die Stars der Deutschlandtour 2025 erhaschen.

Deutschlandtour 2025: Hier gibt's die beste Sicht auf van Aert, Milan und Lipowitz

Wilfried Brahmann ist selbst viele Radrennen gefahren. Jetzt will er mit anderen Radsportclub-Mitgliedern den Fahrern der Deutschlandtour zujubeln.

Eisleben/Johannashall/MZ. - Ein Geheimtipp für jenen Standort, um die Radsportler der Deutschlandtour 2025 auf ihrer vierten Etappe am kommenden Sonntag am besten miterleben zu können, sei das eigentlich nicht (mehr), sagt Wilfried Brahmann.