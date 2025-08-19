Profi-Radsport-Ereignis in Sachsen-Anhalt Deutschlandtour 2025: Hier gibt's die beste Sicht auf van Aert, Milan und Lipowitz
Wilfried Brahmann und seine Mitstreiter vom Eisleber Radsport Club Mansfeld Südharz wollen am Sonntag einen Blick auf die Stars der Deutschlandtour 2025 erhaschen.
19.08.2025, 14:00
Eisleben/Johannashall/MZ. - Ein Geheimtipp für jenen Standort, um die Radsportler der Deutschlandtour 2025 auf ihrer vierten Etappe am kommenden Sonntag am besten miterleben zu können, sei das eigentlich nicht (mehr), sagt Wilfried Brahmann.