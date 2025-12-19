Debatte im Ortschaftsrat Neidische Blicke auf die Nachbarn: Warum sich Westdorf bei Investitionen benachteiligt fühlt
Die Westdorfer Ortschaftsräte schauen scheinbar mit etwas Neid auf andere Ortsteile der Stadt Aschersleben. Bekommen einige Dörfer mehr und andere zu wenig ab?
19.12.2025, 10:15
Westdorf/MZ - Eine Übersicht über die in den vergangenen Jahren in den Ortsteilen der Stadt Aschersleben investierten Gelder wünscht sich das Westdorfer Ratsmitglied Dietmar Jung. Mit Blick auf den Erfüllungsstand der Gebietsänderungsverträge sollte eine solche Aufstellung erarbeitet werden. „Wir haben das Gefühl, dass wir in Westdorf immer mit relativ wenig Geld abgespeist werden“, begründet Jung in einer Ortschaftsratssitzung seinen Wunsch. Dieses Gefühl könne er allerdings derzeit nicht belegen.