Die Westdorfer Ortschaftsräte schauen scheinbar mit etwas Neid auf andere Ortsteile der Stadt Aschersleben. Bekommen einige Dörfer mehr und andere zu wenig ab?

In Westdorf schaut man ein wenig neidisch in andere Ortsteile. Investiert die Stadt Aschersleben andernorts mehr – wie etwa in die neue Wipperbrücke in Drohndorf?

Westdorf/MZ - Eine Übersicht über die in den vergangenen Jahren in den Ortsteilen der Stadt Aschersleben investierten Gelder wünscht sich das Westdorfer Ratsmitglied Dietmar Jung. Mit Blick auf den Erfüllungsstand der Gebietsänderungsverträge sollte eine solche Aufstellung erarbeitet werden. „Wir haben das Gefühl, dass wir in Westdorf immer mit relativ wenig Geld abgespeist werden“, begründet Jung in einer Ortschaftsratssitzung seinen Wunsch. Dieses Gefühl könne er allerdings derzeit nicht belegen.