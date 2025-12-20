Auch in diesem Jahr können sich Rückkehrer, Fachkräfte und Berufseinsteiger bei der Jobmesse „Daheimsein“ beruflich orientieren.

Aschersleben/Staßfurt/MZ - Zwischen den Jahren einen Blick in die Zukunft werfen – unter diesem Motto lädt die „Daheimsein“-Jobmesse am Montag, 29. Dezember, von 10 bis 13 Uhr in die Salzlandsparkasse in Staßfurt, Lehrter Straße 15, ein. Die Messe bietet eine Plattform für alle, die im Salzlandkreis ihre berufliche Heimat finden möchten – sei es durch einen Wiedereinstieg, einen Arbeitsplatzwechsel oder einen Ausbildungsplatz, wirbt die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West für die diesjährige Auflage der Veranstaltung.

Die „Daheimsein“-Messe richtet sich gleichermaßen an Fachkräfte, Berufseinsteiger und Rückkehrer. Über 20 Aussteller aus unterschiedlichen Branchen – darunter Unternehmen aus der Industrie, dem Handwerk, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Dienst – bieten einen umfassenden Überblick über die beruflichen Möglichkeiten im Salzlandkreis.

Direkt ins Gespräch kommen

Die Messe wird um 10 Uhr von Landrat Markus Bauer (SPD), Sparkassenvorstand Hans-Michael Strube und Anja Huth von der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West eröffnet. Sven Schulze, Wirtschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt (CDU), werde die Messe gegen Mittag besuchen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Besucherinnen und Besucher der Job- und Karrieremesse haben die Gelegenheit, direkt mit Personalverantwortlichen ins Gespräch zu kommen, sich über aktuelle Stellenangebote zu informieren und Kontakte zu knüpfen. Die „Daheimsein“-Messe ist eine Kooperation der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West, des Salzlandkreises und der Salzlandsparkasse.