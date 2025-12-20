Der Tischtennis-Club Quedlinburg kann auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblicken – und auf eine wechselhafte Geschichte. Erfolgreich gestartet, stand seine Zukunft zwischenzeitlich in den Sternen. Wer die Fahne hochhielt, und wie viele Spieler heute dabei sind.

70 Jahre Leidenschaft: Wo donnerstags in Quedlinburg die kleinen Bälle fliegen

Immer donnerstags trifft sich der Tischtennis-Club Quedlinburg zum Training. Der Verein hat jetzt auf sein 70-jähriges Bestehen zurückblicken können.

Quedlinburg/MZ. - Wenn immer donnerstags in der Turnhalle an der Blankenburger Straße in Quedlinburg die kleinen Bälle fliegen, trainiert nicht nur die Damenmannschaft des Tischtennis-Clubs (TTC) Quedlinburg für ihr nächstes Punktspiel oder eine Meisterschaft. An den maximal fünf aufgestellten Tischtennisplatten üben sich auch Freizeitsportler in dem schnellen Spiel. Sie verstärken den TTC, der auf ein besonderes Jubiläum zurückblicken konnte.