Seit er neun Jahre alt ist, unterstützt Maurice Günther den Kreissportbund. Heute moderiert er dessen Veranstaltungen, ist Hallensprecher bei den Baskets Schkopau und hat noch viele andere Projekte am Start.

Sport braucht Event: Der Merseburger Maurice Günther verleiht im deshalb nicht nur seien Stimme

Das Mikro in der Hand ist für Maurice Günther mitlerweile gewohnt, nicht nur als Hallensprrechenbei den Schkopau Baskets.

Merseburg/MZ. - Zum Jahresabschlusstraining wolle er selbst mal bei den Schkopau Baskets mitspielen, sagt Maurice Günther. Ansonsten überlässt der 21-Jährige die aktiven Leibesübungen den anderen, auch weil ihm ob seines vielfältigen Engagements im Sport und darüber hinaus die Zeit fehlt. Der Saalekreis zeichnete ihn kürzlich wegen seiner Arbeit bei der Sportjugend, der Nachwuchsorganisation des Kreissportbundes (KSB), aus.