Das Feuerwehrgebäude an der Magdeburger Straße in Aschersleben ist bereits eingerüstet. Die Arbeiten beginnen Ende des Monats.

Aschersleben/MZ - Das Feuerwehrgerätehaus an der Magdeburger Straße in Aschersleben bietet gerade einen ungewohnten Anblick: Es ist eingerüstet. Hier beginnen demnächst Arbeiten am sanierungsbedürftigen Dach. Außerdem soll eine Photovoltaikanlage montiert werden, um einen Teil des Energiebedarfs des Gebäudes selbst decken zu können. Das Flachdach bietet sich dafür an. Die Investition soll einen Beitrag leisten, die Klimaschutzziele zu erreichen, heißt es aus dem Ascherslebener Rathaus.