  4. Grundhafter Ausbau: Buckelpiste der Kreisstraße K1330 hinter Freckleben ist verschwunden

Die Arbeiten an der Kreisstraße K1330 zwischen Freckleben und Sandersleben gehen voran. Das alte Pflaster ist bereits komplett verschwunden.

26.11.2025, 14:15
Die alte Buckelpiste der Kreisstraße K1330 hinter Freckleben ist verschwunden.
Die alte Buckelpiste der Kreisstraße K1330 hinter Freckleben ist verschwunden. (Foto: Frank Gehrmann)

Freckleben/MZ - Der Ausbau der Kreisstraße K1330 zwischen Freckleben und der Kreisgrenze Mansfeld-Südharz läuft seit August dieses Jahres. Die berüchtigte Buckelpiste ist bereits komplett verschwunden. Der Salzlandkreis investiert für den 1.257 Meter langen Abschnitt 1,3 Millionen Euro.