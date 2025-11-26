Die Arbeiten an der Kreisstraße K1330 zwischen Freckleben und Sandersleben gehen voran. Das alte Pflaster ist bereits komplett verschwunden.

Buckelpiste der Kreisstraße K1330 hinter Freckleben ist verschwunden

Freckleben/MZ - Der Ausbau der Kreisstraße K1330 zwischen Freckleben und der Kreisgrenze Mansfeld-Südharz läuft seit August dieses Jahres. Die berüchtigte Buckelpiste ist bereits komplett verschwunden. Der Salzlandkreis investiert für den 1.257 Meter langen Abschnitt 1,3 Millionen Euro.